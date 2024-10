Fa il giro del lago in sup: "Visibilità per il Trasimeno"

Il giro del lago in sup: una maratona di circa 45 chilometri quella che lo sportivo Angelo Lume ha intrapreso ieri con la sua tavola a remi. "Con questa maratona non intendo solo mettere alla prova la mia condizione fisica, ma dare un po’ di visibilità al Trasimeno e agli sport acquatici che vi si possono praticare. Negli ultimi anni sono state dette e successe di tutti i colori per questo lago. Sicuramente il primo segnale che voglio dare, è che sarà anche critico il livello dell’acqua, ma ancora lontano da dover spingere turisti e non, a guardare altre mete. Il sup poi è uno sport meraviglioso, ma molti non sanno ancora che si può praticare sul Trasimeno, tutto l’anno". Angelo è partito ieri intorno alle 8 dal pontile di Zocco Beach, in direzione Oasi, Sant’Arcangelo, per c oncludere a San Feliciano. "Voglio costeggiare in sup tutto il lago, pontile dopo pontile – ha annunciato – senza sosta. La distanza totale prevista sarà il doppio di quella della maggior parte delle maratone di sup, ma ci proverò".