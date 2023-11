’Exup’, uno studio verso il futuro. Premio internazionale a Umbertide

Di strutture come queste ne esistono solamente due in tutta Italia, una a Fidenza (Parma), l’altra ad Umbertide. Si tratta della nuova ed avveniristica sede di Exup, studio di progettazione tra i più importanti e rinomati della regione e ricettacolo di ingegneri architetti e geometri super specializzati, che per le sue innovative caratteristiche ha meritato – unico in Umbria – la certificazione "Leed O+M Platinum". Si tratta di un prestigioso attestato internazionale che, valutando i processi di gestione e miglioramento della struttura l’ha resa un punto di riferimento nazionale nel campo delle costruzioni sostenibili.

Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), è il sistema di valutazione dell’edilizia sostenibile più utilizzato al mondo, creato da U.S. Green Building Council, organizzazione no-profit americana impegnata a favore di un futuro sostenibile attraverso la realizzazione di edifici verdi, economicamente ed energeticamente di massima efficienza.

Attraverso il protocollo sono state monitorate le prestazioni ambientali del quartier generale di Exup a partire dai consumi di energia elettrica, dell’acqua e degli altri fattori impattanti, prestazioni risultate al massimo dell’efficienza, il livello Platinum appunto.

Il riconoscimento si è trasformato in un vero e proprio evento che a visto l’altro ieri arrivare nello studio umbertidese esperti di fama nazionale addetti del settore, cittadini e rappresentanti delle istituzioni: i sindaci di Umbertide e Montone Luca Carizia e Mirco Rinaldi, il vicesindaco Annalisa Mierla, i primi cittadini di Monte S. Maria Tiberina Letizia Micheletti e di San Giustino Paolo Fratini, l’assessore perugino Margherita Scoccia.

"La realizzazione della nostra sede - ha affermato Leonardo Locchi, presidente di Exup - è stata un’esperienza di auto-costruzione nella quale abbiamo applicato idee e tecniche di assoluta avanguardia in cui crediamo. Convinti della qualità del progetto abbiamo voluto metterci alla prova e misurare il funzionamento e gli impatti con il rigoroso protocollo Leed. Il livello Platinum, la massima valutazione, rende il giusto merito al lavoro di Exup".

Pa. Ip.