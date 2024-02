Expo Tecnocom, che show. Il futuro è già in vetrina

PERUGIA

È iniziato il conto alla rovescia per la kermesse professionale dedicata al settore dei pubblici esercizi, delle attività ricettive e dell’arte bianca in cui trovare tutto quello che occorre per il business development e per ampliare e migliorare le potenzialità e gli orizzonti delle imprese del settore Horeca (Hotel-Restaurant-Cafè o Catering).

Expo Tecnocom, in programma da domani a mercoledì 7 al centro fieristico Umbriafiere, è l’unica fiera B2B del Centro Italia e per questo ha attirato l’attenzione anche di aziende provenienti da fuori regione. L’expo, ideato e organizzato da Epta Confcommercio Umbria, torna quindi con la volontà di confermarsi una delle più importanti fiere italiane interamente dedicata a tecnologie, prodotti, servizi ed arredi per tutto il mercato dei consumi fuori casa, un settore che rappresenta uno degli asset portanti dell’economia italiana e locale. Ampio sarà lo scenario espositivo, tra tecnologie e servizi all’avanguardia. Saranno riproposte, per facilitare l’orientamento dei visitatori e favorirne la ricerca merceologica le tre macroaree tematiche: Food, Equipment e Contract. Materie prime, arredamento da

interno ed esterno, impianti, attrezzature, macchinari, complementi e tanto altro, distribuiti in 4 padiglioni, per un totale di 16.000 metri quadrati e oltre 300 stand.

Riflettori puntati su: bar (prodotti, attrezzature, macchinari e arredamenti, ma anche caffè, birre, impianti di aspirazione, videogiochi, misuratori fiscali, verificatori di banconote, contabanconote, contamonete). Ristorazione di successo: forni, frigoriferi, lavastoviglie, grandi impianti per ristorazione e comunità, e poi abbigliamento, tovagliati, prodotti alimentari. Ricettività ad alto gradimento: per alberghi, country house, arredi, arredi esterni, coperture, piscine, complementi, forniture, informatica. Gelato artigianale: concorsi, laboratori attivi e degustazioni, ed anche macchinari e alimenti per una passione sempre in crescita, con nuovi gusti e assortimenti. Panificazione e pasticceria: per tutti gli artisti dell’arte bianca laboratori attivi, forni, macchinari, prodotti alimentari, semilavorati e farine.

Pizza che passione: tutti i segreti per una pizza di qualità, forni, tecnologie, nuovi alimenti, farine e prodotti specifici. Pasta fresca, finger food, wine bar, pub: tendenze e nuovi stili a confronto.