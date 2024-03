Expo Casa, un successo: "Una grande edizione"

Sono soddisfatti gli organizzatori di Expo Casa 2024: l’edizione dei 40 anni ha visto arrivare ad Umbriafiere visitatori da tutto il Centro Italia e non solo, a conferma che ormai il salone espositivo è senza dubbio tra le due più grandi esposizioni italiane dedicate al settore, confermando il suo segreto, ovvero l’attenzione verso le esigenze della gente. "È stata davvero una grande edizione e con tante novità – ha sottolineato Aldo Amoni che, come presidente di Epta Confcommercio Umbria, si occupa del salone dal 2016 –. L’investimento fatto per la promozione si è rivelato vincente. Expo Casa si è confermata tassello importante per l’economia del territorio e non solo. Considerato che molte fiere del settore ormai non ci sono più, questa non solo resiste ma è in continua crescita e si è progressivamente affermata diventando uno dei saloni specializzati più conosciuti in Italia, riuscendo a sopravvivere anche in momenti di crisi. A renderla poi indimenticabile è stata anche la visita del presidente del Consiglio Meloni e del ministro Fitto e per questo ringraziamo ancora la presidente Tesei per aver scelto il centro fieristico come sede per la firma dell’accordo con il governo". Visitatori soddisfatti quindi, come pure gli espositori, 200, provenienti anche da fuori regione distribuiti in 4 padiglioni e 24mila metri quadrati, con un’ampia area esterna, per offrire più di 5000 soluzioni per la casa. Molti espositori vengono fin dalle prime edizioni e, proprio grazie a Expo Casa e ai primi contatti avuti in occasione dell’evento, hanno iniziato un percorso che li ha portati a diventare big del settore.