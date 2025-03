Expo Casa: un punto di riferimento

Expo Casa si è confermato punto di riferimento per il mondo dell’edilizia e dell’arredamento nel Centro Italia. I padiglioni di Umbriafiere hanno accolto un flusso costante di visitatori, con migliaia di presenze che hanno animato gli stand degli oltre 170 espositori, dimostrando un forte interesse per le novità e le soluzioni proposte.

Un’edizione, la numero 41, che ha rafforzato ulteriormente la posizione di Expo Casa come punto d’incontro strategico per aziende, professionisti e privati, diventando il luogo privilegiato per approfondire le più avanzate soluzioni in ambito energetico, tecnologico e di interior design. La presenza di Ance Umbria ha testimoniato, ancora una volta, quanto il mondo dell’edilizia consideri questa manifestazione un appuntamento imprescindibile per confrontarsi su sfide e opportunità del settore.

"Questa edizione ha confermato il valore strategico di Expo Casa per il settore, attirando un pubblico vasto e diversificato – dice Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, che ha organizzato l’iniziativa –. La soddisfazione è stata palpabile tra gli espositori che hanno riscontrato un’ottima risposta da parte dei visitatori: girando tra gli stand mi sono sorpreso ascoltando i loro feedback. C’è chi è riuscito a vendere 29 cucine e chi ha raccolto più di 180 contatti. Importante anche la risposta delle istituzioni, che hanno riconosciuto il ruolo centrale della fiera nel panorama nazionale".