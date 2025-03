Expo Casa, il gran finale. Amoni: "Il più importante evento del Centro Italia per il settore dell’abitare"

Giornata conclusiva, a Umbriafiere, per Expo Casa caratterizzata, sino a oggi, di giorni di intenso afflusso di visitatori da tutto il centro Italia. L’edizione di quest’anno – sottolineano gli organizzatori di Epta Confcommercio Umbria - ha confermato il ruolo centrale della fiera come punto di riferimento per il mondo dell’edilizia e dell’arredamento, registrando grande soddisfazione da parte degli espositori. Expo Casa 2025 ha inoltre ospitato importanti personalità istituzionali e del mondo dell’edilizia, contribuendo a rendere il dibattito sul settore ancora più ricco e stimolante. Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria, sottolinea il valore dell’evento e il grande lavoro svolto dall’intera macchina organizzativa.

"Expo Casa si è affermata ancora una volta come il più importante appuntamento del Centro Italia per il settore dell’abitare – dice Amoni -. L’affluenza costante, l’interesse del pubblico e il riscontro positivo da parte delle aziende ci confermano quanto questa manifestazione sia un punto di riferimento per chi opera nel settore e per chi cerca idee e soluzioni innovative per la propria casa. Un risultato - conclude Amoni - che è frutto dell’impegno e della professionalità di tutto il team organizzativo di Epta, oltre che della varietà delle proposte presentate dagli espositori". Il successo di Expo Casa – viene ancora evidenziato - si misura non solo nei numeri, ma anche nella qualità delle esperienze. vissute dai visitatori, che hanno avuto l’opportunità di scoprire le più avanzate soluzioni per l’abitare. Edilizia, arredamento, sostenibilità, risparmio energetico e nuove tecnologie per la casa sono stati i protagonisti di questa edizione, offrendo un panorama completo e aggiornato sulle evoluzioni del settore. Tra gli ospiti di rilievo, Sarah Bistocchi, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, e Angelica Krystle Donati, Presidente del Gruppo Giovani di ANCE nazionale, che hanno portato il loro contributo su temi chiave legati allo sviluppo del settore e alle nuove opportunità per le future generazioni di professionisti. Con la giornata conclusiva di oggi, Expo Casa si prepara a chiudere un’edizione che ha consolidato il suo prestigio, offrendo a professionisti e famiglie un’occasione unica per aggiornarsi, confrontarsi e trovare ispirazione. A chiudere il programma della manifestazione, nella giornata odierna, sarà, alle 15, il convegno "Abitare domani. Nuove esigenze, evoluzione dei modelli abitativi e il valore dei servizi", a cura di Ance Umbria. Un appuntamento che approfondirà le trasformazioni in atto nel mondo dell’abitare, analizzando i cambiamenti nei modelli residenziali e il ruolo crescente dei servizi nella definizione di nuovi standard abitativi. Maurizio Baglioni