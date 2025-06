Ex scuola, demolizione ok. Ma la “nuova“ Piazza Burri resta avvolta nel mistero

Imminente la demolizione della ex scuola Garibaldi, edificio in forte degrado alle porte del centro storico e inserito nel più ampio progetto di Piazza Burri, di cui però non si sa ancora nulla. La giunta comunale ha dato l’ok all’abbattimento della ex elementare, che rientra nel programma delle opere pubbliche 2025–2027. Della demolizione si parla ormai da sette anni. Ora è ufficiale con la delibera (la 98 del 4 giugno scorso) nella quale il Comune ha approvato il progetto per l’abbattimento della ex scuola per un importo di 315 mila euro da reperire con apposito mutuo.

"Bene la demolizione dell’edificio in disuso da anni e oggetto di forte degrado, ma che fine fa il progetto di Piazza Burri?": se lo chiedono in due distinti documenti depositati ieri i consiglieri Andrea Lignani Marchesani (Fdi) ed Emanuela Arcaleni (Castello Cambia). "Questo atto arriva con anni di ritardo sia rispetto alle condizioni dell’area sia alle promesse rimaste del tutto inevase", scrive Arcaleni in riferimento all’accordo di programma tra Comune e Fondazione Burri in cui si promettevano investimenti e un progetto imponente con una cordata di investitori degli Emirati Arabi. "Oggi invece anche la demolizione della vecchia scuola è a carico dei cittadini: nella delibera è scritto chiaramente che il costo sarà coperto con un mutuo acceso con Cassa Depositi e Prestiti", aggiunge.

Inoltre, nessun progetto di realizzazione di piazza Burri sarebbe per ora all’orizzonte, ma solo una riqualificazione dell’area della ex scuola, con tanto di parcheggi. "Seppur con sette anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista dall’accordo tra Comune e Fondazione Burri la demolizione è una buona notizia, ma nella delibera si tace sul progetto di Piazza Burri", aggiunge Lignani riferendosi al progetto che prevedeva una struttura al posto della ex scuola e l’installazione dell’opera del maestro “Teatro scultura“ al centro della piazza. Lignani spera dunque che la delibera sia "un semplice punto della situazione per andare a bersaglio e prevedere in tempi ragionevoli Piazza Burri come nelle direttive e nei desideri del maestro".