Ex Maran, ore di tensione Incertezze dopo la vendita Timori tra i 150 dipendenti

Scetticismo ed incertezza aleggiano negli uffici di Santo Chiodo della ex Maran. La notizia della vendita del ramo d’azienda spoletino della Hoist Italia srl alla Ixigest s.r.l. di Bologna, azienda con un capitale sociale di 140mila Euro, ha riportato i 150 dipendenti a rivivere le stesse sensazioni di qualche anno fa, quando la Maran, leader nel settore del recupero crediti, fu ceduta proprio al colosso internazionale svedese Hoist. Una trattativa che andò a buon fine soprattutto per quanto riguarda il mantenimento del livello occupazionale.

Ed è proprio questo l’aspetto principale che preoccupa il mondo sindacale e quello della politica. I primi ad attivarsi su questo fronte sono stati i consiglieri comunali di opposizione (Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani e Profili), avviando un confronto con l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, che ha assicurato la massima attenzione sulla questione ed il costante monitoraggio della situazione, "con il precipuo scopo di accertare la bontà dell’operazione e ottenere le garanzie per i 150 lavoratori interessati".

L’opposizione punta il dito contro l’amministrazione comunale: "Sindaco e giunta, come abbiamo già denunciato e per quanto ci riguarda, sono stati sino ad ora silenti e, in tale contesto, al silenzio si affianca spesso l’immobilismo o l’incapacità operativa". Al momento non si conoscono le condizioni di vendita, ma il tavolo sindacale è aperto e l’iter per la cessione si dovrà concludere entro 45 giorni. Si preannuncia quindi un estate bollente ed ora la parola passa ai sindacati pronti a visionare l’eventuale nuovo piano industriale.

Ad oggi il ramo aziendale spoletino di Hoist Italia è sano e può contare su un fatturato di 7 milioni di euro l’anno, ma soprattutto su 25 clienti di primissimo ordine. Come già noto nel settore del recupero crediti la ex Maran Spoleto, anche per volontà del fondatore il compianto Nazzareno D’Atanasio, rappresenta un’eccellenza soprattutto per ciò che riguarda le condizioni di lavoro dei dipendenti, tutti assunti con regolare contratto a tempo indeterminato.

Aspetto che con il passaggio a Hoist è stato mantenuto e l’auspicio è che anche il presunto nuovo proprietario prosegua in questa direzione. Questo periodo di contrattazione è particolarmente delicato, ma entro breve comunque si dovrebbe iniziare a giocare a carte scoperte e sarà possibile effettuare una valutazione più oggettiva.

Daniele Minni