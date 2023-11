"Investire sui giovani per una società migliore". Ex insegnante dona un mese di pensione

Foligno, 15 novembre 2023 - Per il secondo anno consecutivo la professoressa Patrizia Caprelli, ex lettrice di inglese all’Istituto Tecnico Economico Aeronautico ‘Scarpellini’ di Foligno rende felici gli studenti modello, grazie alla borsa di studio "Sunshine scholarship", che la docente elargisce ai più meritevoli con un mese di pensione. Ad aggiudicarsi il premio di mille euro sono quest'anno Aurora Beddini Antonelli e Zaira Feniello, diciannovenni entrambe.

Con questa donazione annuale di una somma di denaro, pari a un mese della sua pensione, la professoressa Caprelli intende sostenere nel proprio percorso di studi i neodiplomati capaci e meritevoli della scuola.

Studentesse brillanti e motivate, nel cassetto un cento e lode alla Maturità e un dieci fisso in lingua inglese, Aurora e Zaira hanno ricevuto dalle mani della docente l’assegno di 1000 euro, un contributo economico per supportare in maniera sussidiaria le loro esigenze di formazione e istruzione. “Intervenire in favore dei giovani talentuosi consente lo sviluppo di una società più armoniosa e equilibrata - spiega la docente - No, non credo di far niente di eccezionale. Ritengo che occorra fare ognuno la propria parte e puntare sui giovani, credere in loro”. La beneficenza fa bene soprattutto a chi la fa”.

La preside dell’istituto Federica Ferretti racconta della mutua fiducia tra la scuola e l’ex lettrice: “Abbiamo percepito da subito la sua caratura morale, la sua estrema generosità. Investire sui giovani e il loro futuro innesca un circolo virtuoso, per cui se si dà fiducia si ottengono dei risultati insperati”.