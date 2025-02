“Every Brilliant Thing” . Filippo Nigro sul palco di Avvaloranti e Subasio

Attore tra i più interessanti del cinema e del teatro italiano, Filippo Nigro (nella foto) presenta il suo nuovo spettacolo teatrale in due stagioni curate da Fontemaggiore: è “Every Brilliant Thing” (Le cose per cui vale la pena vivere) in scena venerdì alle 21 al Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve e sabato alle 21 al Subasio di Spello.

Scritto nel 2013 dall’autore britannico Duncan Macmillan, il testo viene messo in scena in Italia nel 2021, nella traduzione di Michele Panella con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche protagonista: è un racconto di autofiction scandita da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere. Una lista che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta in un racconto/confessione di momenti speciali, illuminazioni, piccole manie, incontri, emozioni e attimi indimenticabili, che punta molto anche sul coinvolgimento diretto del pubblico.

Biglietti in vendita online su www.anyticket.it, info ai numeri 075.5286651 e 075.5289555.