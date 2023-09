Ever Guillermo Zambelli a Umbertide: storia di amore e libertà

Lui è Ever Guillermo Zambelli, classe 1985, immigrato e poeta. In questi giorni ha dato alle stampe la sua opera prima dal titolo “Amore e libertà“ trovando appoggio, sostegno e sponsor in quella Umbertide che tanti anni fa lo ha accolto, tra cui il Bar Mary, il Caffè Centrale, la Microgallery di Ettore Spatoloni (artista che ha illustrato la copertina), la falegnameria Nicoletti, il bar “Al grattacielo“ la Digital Editor, la pittrice Posy Abbott, Anna Beatini, Vittorio Dragoni, la Croce Rossa di Città di Castello, la libreria Alibù.

Un libro che è piaciuto a tanti, come il suo autore. Zambelli nato in El Salvador giunse giovanissimo in Altotevere, prima a San Leo Bastia e ora a Umbertide. Scopre l’amore per la poesia grazie a Pablo Neruda, a Città di Castello ne frequenta alcuni corsi e inizia a scrivere incoraggiato dal critico d’arte Giorgio Bonomi. La presentazione del libro si terrà giovedì 5 ottobre, alle 18, alla libreria “Alibù“.

Pa.Ip.