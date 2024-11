Evento cine-gastronomico. Una cena degustazione e poi la proiezione del film

Una novità al Nuovo Cinema Caporali: Lagodarte Impresa Sociale propone un evento cine-gastronomico che vuole diventare un format per gli appassionati di cinema, con il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio. Si intitola “Il nostro cinema, le associazioni propongono un film“ e nella prima giornata di martedì 3 dicembre vede la partecipazione dell’associazione “Quelli del 65“, già conosciuta per la Corsa Cobram, il tuffo di Mister Trasimeno a Capodanno e tante altre originali iniziative. Con la consulenza del critico Andrea Fioravanti al Ristorante La Cantina e poi al vicino Nuovo Cinema Caporali ci sarà “Lo ScolaPasta“ con la proiezione del film “Una giornata particolare“ preceduta da una cena degustazione animata con brevi sequenze, retroscena, aneddoti dedicati al tema cibo nei film di Ettore Scola e un piccolo gioco a premi ispirato ai capolavori del grande regista e sceneggiatore italiano. La scelta del film è stata fatta attraverso il voto di tutti i soci di “Quelli del 65“ in una rosa di nove film recentemente restaurati dalla Cineteca di Bologna.

La cena-degustazione con animazione al ristorante è fissata per le 19.30 al Ristorante La Cantina mentre il film sarà proiettato al Nuovo Cinema Caporali, a poche decine di metri dal ristorante, alle 21.15: è prevista anche una proiezione alle 17 per chi preferisce l’orario pomeridiano. A tema anche il menu proposto da Lagodarte e “Quelli del 65“ con il Ristorante La Cantina: antipasto “Frittatina La terrazza“, primo “Rigatoni pomodoro e melanzane C’eravamo tanto amati“, secondo “Porchetta e pizza bianca Dramma della gelosia“, dolce “Babà con panna Maccheroni“ con acqua vino e caffè.

Per ragioni organizzative e di spazio Lagodarte raccoglie le prenotazioni all’evento per un massimo di 36 partecipanti entro il 30 novembre ai numeri 075 951099 oppure 335 5858310: il prezzo comprensivo di cena, animazione e film (orario a scelta) è di 30 euro. Per chi fosse interessato solo al film non è necessaria la prenotazione e può recarsi direttamente al Nuovo Cinema Caporali alle 17 o alle 21.15: ingresso 8 euro.