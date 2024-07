Eventi e show sotto le stelle. L’estate di Cascia passa per la promozione turistica

Un nuovo progetto di valorizzazione e promozione turistica per l’Estate di Cascia. Il cartellone 2024, presentato ieri a Perugia, in Provincia, mette in scena da questo sabato alla metà di settembre teatro, musica, enogastronomia, cultura e sport con una forte attenzione per il sociale e le attività naturalistiche. "Cascia è conosciuta per l’aspetto religioso e spirituale legato a Santa Rita, ma siamo certi che non sia l’unico che può offrire, ci sono altri elementi di grande attrattiva" ha spiegato l’assessore al turismo, Marco Emili, esaltando "il sistema ambientale, culturale ed enogastronomico". Il progetto di marketing territoriale ha preso forma grazie a un "grande lavoro fatto sulla ricostruzione post sisma" e proprio il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio ha consentito di dare il via alla realizzazione di un percorso di turismo esperienziale.

“Estate a Cascia“ si apre sabato con il 25° Motoraduno dedicato alle motociclette d’epoca e alle 22 con la passeggiata “Gli antichi e le stelle: dove cadde il grande meteorite“ con partenza dal valico di Civita, per osservare luna e stelle in quota.

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono il Tuber Fest il 10 agosto, dedicato al tartufo, eccellenza del territorio, poi l’11 “About a ring“, cammino artistico-esperienziale sull’anello di Santa Rita e l’evento principe, il 20 agosto: il Gran Galà Equestre, con direzione artistica di Luigi Altieri e regia di Umberto scotti. E poi musica e spettacoli sotto le stelle tra cui spicca, il 13 agosto in piazza San Francesco, “Ho guardato il cielo”, concerto-spettacolo con artisti di fama nazionale come Mirko Frezza, La Scelta e Marcello Fonte, in un più ampio progetto per creare eventi accessibili e inclusivi, fondamentali per una rinascita culturale e sociale dei territorio.