Eventi all’Anfiteatro Romano di Terni Baravai, Elio canta Enzo Jannacci

Una ventata d’allegria e comicità d’autore illumina la stagione 2023 di “Baravai Anfiteatro Romano di Terni”, cartellone multidisciplinare ricco di fermenti contemporanei e linguaggi innovativi. Da domani a domenica arriva infatti “Baravai Comedy“, rassegna di comedy e spettacoli teatrali con quattro star sul main stage dell’Anfiteatro Romano (biglietti su Vivaticket) e con svariati eventi a ingresso libero nel Giardino del Baravai,

Si comincia domani alle 21.30 con una star molto attesa: Elio con il suo spettacolo “Ci Vuole Orecchio - Elio canta Enzo Jannacci”: un omaggio alle canzoni di Jannacci, rivisitato, reinterpretato e “ricantato” da Elio, in una coloratissima scenografia disegnata da Giorgio Gallione. Con lui una band di cinque stravaganti musicisti. Venerdì, sempre alle 21.30 sul palco principale dell’Anfiteatro Romano, sarà la volta del fenomeno del web Barbascura X: è uno dei divulgatori scientifici più influenti della rete, ma anche chimico, stand-up comedian, performer teatrale, scrittore, cantautore e youtuber: a Terni presenta l’irriverente spettacolo ”Amore Bestiale”, cioè tutto quello che non volevi sapere sul sesso e che ignoravi di temere,

E ancora, sabato riflettori su “Aspettando l’Apocalisse”, lo spettacolo di Valerio Aprea, attore dallo stile personalissimo, qui alle prese con monologhi scritti per lui da Marco Dambrosio, in arte Makkox. Chiude il cartellone di “Baravai Comedy 2023”, domenica alle 21.30 Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000|3000. Lo show è un originale e coinvolgente viaggio musicale di concerto-cabaret, con un repertorio di oltre cento brani rivisti e corretti, dove canzoni famosissime sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Al suo fianco i sei musicisti dei “Los Plaggers“, una fusione tra Platters e plagio.

E poi ci sono gli spettacoli gratuiti nel Giardino di Baravai: domani alle 19 Lorenzo Maragoni in “Stand-up poetry“ e alle 20.30 Guido Catalano e il suo “Smettere di baciare live tour”, spettacolo per voce sola tra poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia sul tema dell’amore. Venerdì alle 19 ecco “2 Men 1 Kitchen“, al secolo Alessandro e Niccolò, tra segreti della cucina e stile dissacrante. Sabato Madonna Freeda & Diletta Bellotti con il loro “Un giorno in censura - La cancel culture come non l’avete mai vista” per finire domenica con Vittorio Pettinato e il suo live comico, dopo parodie e imitazioni sui social.

Sofia Coletti