Eurochocolate, gran finale in centro

Ultimo “assalto“ al sapore di cioccolato. Da oggi la città si prepara alla nuova invasione di golosi in arrivo da tutta Italia per il gran finale di Eurochocolate, tornata nell’acropoli dopo 5 anni di assenza. Sull’onda del trionfale week-end d’esordio con incassi cresciuti del 28% rispetto al 2019, è lecito aspettarsi anche per oggi e domani migliaia di presenze. Pronto ad attivarsi il piano di contenimento del traffico con la chiusura della Ztl in caso di afflussi elevati mentre il minimetrò modifica i suoi orari, oggi dalle 7 alle 22.05, domani dalle 7.30 alle 20.45.

In questi due giorni l’edizione del trentennale consolida i suoi principali punti di forza, dal Chocolate Show al Choco Lab, passando per l’intrattenimento festoso con i l Choco Buskers, la Choco Street Band, la Choco Parade, il Circo Tic tra performance di danza aerea, giocolieri, marionette. Ricchissimo il calendario delle degustazioni al Choco Lab in via Mazzini con ospiti internazionali. Tra le novità, oggi alle 18 e domani alle 14 c’è l’appuntamento con il cacao colombiano, in “Tibitò. Colombian vibes” mentre è sold out la masterclass di Lorenzo Turina, “Il viaggio all’origine del Cioccolato”, oggi alle 16. Alle 13, spazio a “Choruba: dalla carruba, il futuro del cioccolato”, da non perdere domani alle 16, la degustazione dal Venezuela “Cacao Caracas. I bianchi ancestrali”.

Ultimi due giorni anche per le visite guidate al cantiere del Mercato Coperto dove sta nascendo la “Città del Cioccolato“. E vola la campagna di equity crowdfunding promossa sulla piattaforma Mamacrowd: il progetto di azionariato diffuso aperto alla città ha raccolto in poco più di una settimana oltre 808mila euro con 96 investitori, prossimo all’obiettivo finale del milione di euro.

Sofia Coletti