Eurochocolate a Perugia . Dolce ritorno a novembre

di Sofia Coletti

PERUGIA

Il dolce annuncio era da tempo nell’aria ma adesso è davvero ufficiale. Per il suo trentennale Eurochocolate torna a Perugia, in centro storico, là da dove tutto è iniziato. Nuove saranno però le date: non più ottobre ma novembre, da venerdì 15 e domenica 24. Non solo, l’edizione dei trent’anni coinciderà con l’inaugurazione della Città del Cioccolato all’interno del Mercato Coperto. Eccole, le “golose“ anticipazioni che il patron Eugenio Guarducci ha svelato ieri alla Biblioteca degli Arconi, con le istituzioni al gran completo.

Dopo la sospensione del 2020, le tre edizioni indoor all’Umbriafiere di Bastia e a pochi giorni dall’annullamento dell’edizione di Pasqua ai Giardini del Frontone, il rilancio di Eurochocolate è destinato a fare scintille. "Ci siamo presi tempo per riflettere sul futuro della kermesse – dice Guarducci – e accogliendo le sollecitazioni di pubblico, operatori e sponsor, d’intesa con le istituzioni locali, abbiamo deciso di tornare tra le mura della nostra città. Lanciando una sfida: spostare le date da un confortevole ottobre a un sorprendente novembre". Il patron parla di triplo salto carpiato. "Vogliamo destagionalizzare novembre, trasformarlo in un mese ad alto tasso turistico, come abbiamo fatto con ottobre 30 anni fa". C’è poi la questione dei cambiamenti climatici che "hanno fatto di ottobre un mese con temperature abbastanza elevate, non adatte per un evento a tema cioccolato". E infine questioni di opportunità: "Ci spostiamo in avanti anche per non danneggiare gli operatori di ristorazione e bar che potranno lasciare tavolini e sedie in centro".

“Sulla bocca di tutti“ è il claim dell’edizione 2024, simboleggiata da cioccolatini a forma di bocca. Quanto al programma, "faremo tesoro – aggiunge Flavia Ruffinelli, executive manager di Eurochocolate – delle esperienze maturate all’Umbriafiere: la parte commerciale verrà integrata con progetti, contenitori e attività che torneranno con i dovuti aggiustamenti all’aperto, Ci saranno animazioni, chocolab, esperienze e soprattutto la sezione di Eurochocolate World".

Le istituzioni plaudono a una scelta che porterà vantaggi per tutti. "Si riempie un ulteriore mese dell’anno, tradizionalmente meno frequentato dai turisti" dice la presidente della Regione Donatella Tesei e il sindaco Andrea Romizi parla di "decisione lungimirante che accenderà le luci sulla città e la proietterà verso il Natale". Nel nome, ormai identitario, del cioccolato.