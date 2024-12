Estorsione, in Umbria aumentano le denunce

In Umbria in dieci anni le denunce per estorsione sono aumentte del 53,3 per cento, passando dalle 90 del 2013 alle 138 del 2023. E’ quanto emerge dallo studio della Cgia di Mestre sulle imprese a rischio d’infiltrazionale mafioso. ll numero delle denunce per estorsione è aumentato in tutta Italia e l’Umbria si pone al centro della classifica, con un incremento peraltro inferiore alla media nazionale. "In questi ultimi anni l’estorsione – osserva la Cgia di Mestre nella sua analisi sulle mafie – è uno dei pochi reati che ha registratoun forte aumento del numero delle denunce. Negli ultimi dieci anni, infatti, i delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria per estorsione sono aumentati del 66,2 per cento, mentre il complesso di tutti i delitti denunciati sono scesi del 19 per cento". Tra la provincia di Perugia e quella di Terni, lo studio indica 1.295 aziende "potenzialmente connesse al crimine organizzato", meno del 2 per cento del totale delle imprese umbre.