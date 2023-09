Esperti della Nasa nella sede di Pentima

TERNI Esperti internazionali (nella foto pubblicata sulla pagina Fb del Polo ternano) impegnati nella sede universitaria di Pentima per allestire un hardware da inviare sulla stazione spaziale internazionale. "Sono ospiti a Pentima ingegneri e tecnici della Nasa e del Mit, il prestigiosissimo Massachusetts Institute of Technology, per testare con il team dell’Università di Perugia, coordinato dall’ ingegner Lorenzo Mussolin, i nuovi elementi che saranno presto installati sull’esperimento AMS-02 a bordo dell’Iss, la stazione spaziale internazionale", così il Polo didattico e scientifico di Terni."L’esperimento AMS-02 Alpha Magnetic Spectrometer (Spettrometro Magnetico Alfa) – continua il Polo –, consiste in una collaborazione internazionale, guidata dal Samuel Ting, premio Nobel per la fisica, che si occupa di un rivelatore per la ricerca di nuovi tipi di particelle (antimateria, materia oscura, materia strana) tramite la misura ad alta precisione della composizione dei raggi cosmici. L’UniPg è uno dei membri fondatori dell’esperimento AMS-02, in orbita dal 2011, ed insieme a Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare), al Mit e alla Nasa sta curando nuovi sviluppi".