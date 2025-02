"Esiste un caso-sicurezza". Il centrodestra in campo con un documento unitario

"Siamo dalla parte delle nostre società rionali, alle prese con l’organizzazione dei tradizionali veglioni ora rimasti senza discoteca, ma prendiamo anche atto che esiste un reale problema di sicurezza e ordine pubblico in città…": la vicenda legata alla chiusura del Formula disco fino al 15 marzo disposta dal Questore continua a incrementare il dibattito politico. Dopo le prese di posizione del sindaco Luca Secondi, di Pd e Socialisti, esce con una pubblica nota anche il centrodestra che in un documento unitario - firmato da Elda Rossi e Riccardo Leveque per Fratelli d’Italia, Tommaso Campagni di Forza Italia e Valerio Mancini della Lega - richiama in generale l’attenzione sulla situazione della pubblica sicurezza. I consiglieri del centrodestra ritengono che "solo attraverso un’attività coordinata tra forze dell’ordine, polizia locale, operatori socio-educativi e Comune si possa intervenire con azioni mirate per fermare chi arreca danno alla comunità tifernate e all’economia locale e pubblica". Gli stessi si faranno portavoce di un dispositivo da presentare al Consiglio comunale "per attuare in maniera trasversale e, senza alcuna divisione politica, proposte di azioni di prevenzione e di deterrenza su questa urgente problematica. Non possiamo non richiamare l’attenzione sui continui episodi legati alla microcriminalità e alla criminalità (spaccio, furti ripetuti in abitazioni, atti di violenza alla stazione del treno, risse fuori e dentro i locali) e, visti gli enormi danni che questo produce a tutta la comunità, tale situazione non può non coinvolgere anche l’azione del Comune", scrivono ancora.

La vicenda relativa alla chiusura temporanea del Formula "è purtroppo l’epilogo di una serie di fatti che evidenziano una criticità di ordine pubblico e di sicurezza sempre crescente", aggiungono i consiglieri. Un caso che dimostra come il più delle volte "a rimetterci non sono le persone imputate di queste vicende, ma il sistema economico della città e le associazioni rionali che spesso devolvono gli incassi di questi eventi in beneficenza". Il documento diramato dal centrodestra giunge a pochi giorni dall’incontro che il sindaco ha in programma (per venerdì) con le società rionali costrette a rinviare i veglioni poiché la maggior parte di questi eventi coincide proprio con il periodo di stop della discoteca.