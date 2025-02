Esercito, via alla digitalizzazione dei concorsi. Alla “Gonzaga“ test di cultura con i tablet

Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito fa un passo in più verso l’informatizzazione. Dopo la recente introduzione del sistema informatizzato per l’effettuazione delle visite mediche, attitudinali e delle prove di efficienza fisica nel percorso di selezione dei concorrenti, l’Esercito ha informatizzato anche la fase di selezione culturale. Nei giorni scorsi infatti alla Caserma “Gonzaga“ gli aspiranti Ufficiali hanno partecipato alle prove di preselezione culturale per 207esimo Corso per l’Accademia Militare di Modena, utilizzando dispositivi tablet.

"Questo innovativo sistema, che prevede l’utilizzo di dispositivi dotati di un software appositamente sviluppato per la somministrazione dei test, ha incrementato l’efficienza, la trasparenza e la velocità del processo di correzione con notevole risparmio di tempo e di risorse rispetto ai tradizionali metodi cartacei garantendo, in aggiunta, una valutazione immediata da parte degli esaminatori", fanno sapere dalla struttura militare.

"Si tratta di una grande novità per il nostro sistema di reclutamento - ha dichiarato il comandante del Centro, il generale di Giovanni Brafa Musicoro – L’informatizzazione delle prove ci consente di ridurre i tempi di attesa per i risultati e garantire un processo di selezione equo, trasparente e assolutamente al passo con i tempi. La digitalizzazione dei concorsi rappresenta, in questo senso, un importante investimento in ottica futura da parte delle Forze Armate e, al contempo, un segnale di attenzione verso le nuove generazioni".

Tale innovazione, oltre a rappresentare l’optimum in campo tecnologico, ha portato all’eliminazione dell’utilizzo della carta e dei toner, riducendo gli sprechi in termini di produzione e successivo smaltimento degli elaborati cartacei.