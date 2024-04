Esercitazione di protezione civile. Sarà simulata l’emergenza-sisma

Prove tecniche di terremoto. Si chiama “Ponziano 2024“ l’esercitazione in programma dal 19 al 21 aprile a Passo Parenzi, Colle San Tommaso e piazza d’Armi, organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con la Regione Umbria. Gli obiettivi sono quelli di testare il piano comunale di protezione civile, verificare l’addestramento dei volontari e del personale responsabile del centro operativo comunale, monitorare le attrezzature in dotazione. Si tratta di una tre giorni che consentirà di verificare la comune metodologia operativa, frutto dell’operato congiunto di diverse squadre (dal momento dell’allertamento a quello dell’effettivo inizio delle operazioni), di analizzare un aspetto importante come quello dell’informazione alla popolazione e di valutare la congruità delle aree di attesa di protezione civile.

L’esercitazione, quale strumento fondamentale di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, è quanto mai essenziale in un territorio come quello spoletino, soggetto come è noto al rischio di eventi sismici, perché consente di testare nel suo complesso la macchina dei soccorsi, con l’obiettivo di ridurre e gestire al meglio ogni eventuale situazione di criticità. "In questo quadro sarà molto importante il coinvolgimento della popolazione, perché permetterà di verificare sul campo il piano di emergenza – afferma la comandante della polizia locale, Alessandra Pirro - Chiediamo ai cittadini di collaborare, soprattutto in prossimità di alcuni scenari che saranno dettagliatamente portati a conoscenza della popolazione. L’obiettivo prioritario dell’informazione alla popolazione è infatti accrescere la consapevolezza al rischio, così da consentire a tutti di mettere in atto i comportamenti di autoprotezione e l’adesione tempestiva alle misure di sicurezza. Il messaggio informativo da comunicare al pubblico racchiude infatti due concetti fondamentali: il rischio può essere gestito e gli effetti possono essere mitigati con una serie di misure attivate a vari livelli di responsabilità". Verrà posizionato un maxischermo con la trasmissione, che avverrà anche in diretta streaming nel canale YouTube e nella pagina Facebook del Comune di Spoleto, di alcune fasi dell’esercitazione, che oltre ad informare la popolazione faciliterà la partecipazione attiva degli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale. il costo dell’operazione è di circa 30mila euro.