Esercitazione di Protezione civile. Ore 9.30: simulato un terremoto

SPOLETO - La cttà fa le prove per affrontare una grave situazione di emergenza dovuta a un terremoto. Nell’esercitazione di protezione civile, denominata “Ponziano“ e programmata dal comune nella giornata di ieri sono stati coinvolti circa 100 volontari e operatori e oltre 800 cittadini. Per avere i risultati della prova, trasmessa anche in diretta streaming sul canale del Comune ci sarà ancora da attendere. Alle 9.30 è stata simulata una scossa di magnitudo 4.57 nella zona di Piazza d’Armi ed è stata attivata la macchina dei soccorsi, l’evacuazione degli studenti degli istituti superiori verso il Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota“, l’allestimento del posto medico avanzato all’interno del Palatenda, il soccorso dei feriti con simulazione di trattamento sanitario ed eventuale evacuazione verso gli ospedali. I volontari hanno anche dovuto cercare persone disperse all’interno degli edifici scolastici ed hanno allestito l’area di accoglienza coperta e scoperta presso il Palazzetto dello Sport e la pista di atletica. Sono stati effettuati sopralluoghi per verifica dell’agibilità di edifici pubblici, privati e di culto. Nel pomeriggio è stata simulata invece l’evacuazione di persone a ridotta mobilità da alcuni edifici abitativi in zona Piazza d’Armi, la messa in sicurezza di opere d’arte da ex chiesa in zona Colle San Tommaso. Una prova che al comune è costata circa 30mila euro e che si è conclusa con la consegna dell’attestato ai volontari pronti ora ad attivarsi nel caso cene ne fosse bisogno.