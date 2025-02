Era latitante da undici anni, arrestato a Tirana

Latitante da oltre un decennio, in grado di muovere, in tre anni di attività con la sua banda di trafficanti, trenta chili di cocaina destinati alle piazze di spaccio di mezza Italia. È stato arrestato nei giorni scorsi a Tirana dalla polizia albanese su disposizione della Procura generale di Perugia. Si tratta di un 44enne accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, considerato il capo di un’organizzazione criminale composta da altri undici connazionali e a lungo latitante, è stato rintracciato grazie a una complessa attività investigativa condotta dall’ufficio Sdi della Procura generale di Perugia, in collaborazione con l’Interpol di Roma. L’organizzazione criminale di cui avrebbe fatto parte, attiva in particolare tra il 2008 e il 2010, avrebbe stabilito contatti con complici residenti in Belgio, Gran Bretagna e Albania, riuscendo a far pervenire in Italia oltre 30 chili di cocaina. La droga, acquistata all’estero, sarebbe stata poi spacciata a Perugia, Roma, Melara, Alba Adriatica, Parma, Ancona, Brescia, Teramo, Erbusco e Chieti. Le somme di denaro, ricavate dalle attività illecite, venivano immediatamente trasferite in Albania. La ricerca del latitante, avviata dalla Procura generale di Perugia quasi due anni fa quando la sentenza di condanna è diventata definitiva, ha permesso di tracciare i movimenti del cittadino albanese che era rimasto ancora piede libero, che si era spostato prima in Ungheria e successivamente nelle città di Hagen, in Germania, e, quindi, Tirana, in Albania.Il quarantaquattrenne, terminate le procedure necessarie, verrà estradato in Italia, dove dovrà scontare una pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione.