‘Equilibri equini’ . C’è il progetto per l’inclusione

CORCIANO - Si chiama ‘Equilibri equini’ il progetto promosso dall’associazione ‘Qua lo zoccolo’ e finanziato dalla Fondazione nazionale delle comunicazioni, che attraverso interventi assistiti con pony e cavalli offre gratuitamente, alla Scuderia Valmarino di Taverne di Corciano, sostegno, inclusione e socializzazione a bambini e ragazzi nello spettro autistico. L’iniziativa, che ha già preso il via e si concluderà a giugno, è stata presentata con un open day con il quale tutti hanno potuto toccare con mano questa bella esperienza.

Alla giornata sono intervenuti Mirella Bianconi, presidente della Fise (Federazione italiana sport equestri) Umbria, Barbara Lombardi della Scuderia Valmarino, Silvia Balducci, presidente dell’associazione ‘Qua lo zoccolo’, Maria Chiara Catalani, medico veterinario esperta in interventi assistiti con animali (Iaa), Olivia Bizzarri, istruttrice Fise, Giulia Rosi, logopedista esperta in Iaa, e Andrea Schulz, veterinaria e tecnico paradriving Fise. Era presente anche il consigliere regionale Cristian Betti.

"Il progetto si chiama Equilibri equini – ha spiegato Rosi – perché ha lo scopo di creare un ambiente che dona equilibrio a bambini con spettro d’autismo che hanno le loro fragilità in ambito comportamentale, comunicativo e di socializzazione. Questo progetto si struttura in incontri settimanali ospitati alla Scuderia Valmarino, che creano momenti di socializzazione mediati dal pony. Vi partecipano cinque bambini selezionati dal reparto di neuropsichiatria di Perugia e dall’associazione ‘Qua lo zoccolo’, tramite opportuna valutazione per creare un gruppo più omogeneo possibile dal punto di vista dello spettro".

"La Federazione italiana sport equestri – ha ricordato la presidente Bianconi – da alcuni anni si è indirizzata non unicamente nell’ambito sportivo ma anche verso il mondo dell’inclusione".