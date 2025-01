Epifania, quanti eventi!. Tra sport e spettacolo

FOLIGNO - Grande attesa e grandi appuntamenti per l’Epifania. Diversi gli eventi in calendario. Il momento principale è quello della “Befana volante“ di piazza della Repubblica. L’iniziativa domani dalle 17.30, a cura di Confcommercio e dei vigili del fuoco, è destinata a fare spettacolo e a tenere con il naso all’insù i visitatori. Sempre domani ci sarà la “Corsa dell’Epifania“. Con la partenza da piazza Garibaldi, i podisti potranno concentrarsi in 11 chilometri immersi nelle bellezze della città. Per la corsa è stata anche emanata una ordinanza per regolare la circolazione e consentire il regolare svolgimento della gara. Verrà sospesa la circolazione dal passaggio del primo concorrente fino al passaggio dell’ultimo concorrente lungo tutto il seguente percorso: Largo Garibaldi – Via Spoleto – Via Pozzo Secco – Rotatora Via Berlino – Via Londra – Fraz. S.Stefano dei Piccioni – Via Londra – Via Berlino – Via Colle Scandolaro – Largo Garibaldi. Divieto di sosta, con rimozione, il 5 gennaio dalle 07 alle 13 in via Spoleto; divieto di sosta, con rimozione, dalle 14 del giorno 4 gennaio alle 24 del 5 gennaio in Largo Garibaldi lato antistante l’Istituto scolastico e parcheggio soprastante alla Fonte delle Tre Cannelle. Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti. Terzo appuntamento previsto domani la “Befana in piazza“, in piazza Garibaldi, a cura delle associazioni di Sant’Eraclio e l’Asd Educare con il movimento.