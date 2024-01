"Entro febbraio l’accordo"

TERNI Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ribadisce che entro febbraio dovrebbe essere finalmente sottoscritto l’accordo di programma per Ast. Il ministro è intervenuto in un convegno di Confindustria a Potenza. “Nel piano siderurgico nazionale – così Urso – fondamentale e’ il polo di Taranto". Urso ha individuato quattro poli siderurgici nazionali: "Il polo delle acciaierie del Nord che sono le piu’ avanzate sulla transizione green, il polo di Terni, per cui penso che entro febbraio sottoscriveremo l’accordo di programma, il polo di Piombino e appunto il polo di Taranto"