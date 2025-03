Entra in casa per rubare: riconosciuto dai filmati delle telecamere e denunciato

PERUGIA - Riconsciuto nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza e denunciato. Si tratta di un cittadino romeno di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, e anche per questo, ben presto identificato dai filmati. L’uomo è stato rintracciato e portato in questura per completare tutte le procedure relative alla denuncia nei suoi confronti per i reati di tentato furto aggravato e ricettazione. Il 29enne, secondo quanto ricostruito dalla polizia, sarebbe entrato in un’abitazione di Perugia, passando dalla finestra del bagno e uscendone, però, poco dopo a mano vuote. Il sospettato è stato identificato dopo che i proprietari di casa avevano chiesto l’intervento della polizia. Rientrando in casa, infatti, avevano notato l’abitazione a soqquadro e il vetro della finestra rotto, con tutta probabilità mandato in frantumi per riuscire a entrare in casa. Oltre alla confusione, come detto, i proprietari hanno potuto constatare che non mancava niente. Dai filmati l’individuazione del presunto responsabile che gli agenti della squadra volante hanno individuato poco dopo e a fronte degli elementi contro di lui, denunciato.