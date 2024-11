Emozioni con Giovanni Allevi sul palco del Lyrick. E poi tributo a Michael Jackson e Valeria Angione

Uno strepitoso tris di spettacoli irrompe al Lyrick di Assisi in rapidissima successione nell’ambito della stagione Tourné 2024/2025, promossa da Aucma e Mea Concerti. Emozione e commozione alle stelle, questa sera alle 21, per il gradito e atteso ritorno in Umbria di Giovanni Allevi (nella foto) al piano solo. Il celebre pianista e compositore, applaudito tante volte dal pubblico, sarà al Lyrick in un appuntamento d’eccezione con il tour che segna il ritorno sulle scene del “filosofo del pianoforte”, che da tempo combatte la sua più grande battaglia, contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. "La musica e il pianoforte hanno su di me un enorme potere curativo" scrive Allevi sui social dove racconta la sua gioia di vivere ma anche il dolore fisico che accompagnano la sua tournée. Il concerto è tutto esaurito da tempo.

La stagione prosegue domani, sempre alle 21 con “Michael the show in orchestra”, uno spettacolo tributo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson. Un evento unico nel suo genere per un’esperienza di grande impatto, in un viaggio attraverso il tempo e la musica per rivivere successi intramontabili come “Thriller”, “Billie Jean”, “Beat It” e molti altri. Prevendite su TicketItalia e TicketOne

Infine domenica alle 21, il Lyrick propone il nuovo show di Valeria Angione, “Binario 29 ¾”, che racconta il viaggio verso i temuti 30 anni. In questa nuova tournée la Angione mette in scena le sue profonde riflessioni attraverso sketch comici, monologhi, musica e coreografie costruite ad arte con un talentuoso corpo di ballo, dinamici botta e risposta con diversi personaggi attraverso un ledwall, introducendo scene e personaggi inediti. Prevendite dei biglietti su TicketMaster, TicketOne, VivaTicket