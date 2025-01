"Emergenza abitazioni". Vertice tra assessori

Terminano le feste e iniziano gli incontri istituzionali tra Regione e Comune. Ieri l’assessore di Palazzo dei Priori, Costanza Spera, ha infatti avuto una riunione con l’assessore regionale al welfare Fabio Barcaioli per discutere di alcuni interventi urgenti per Perugia e per l’Umbria. "Al primo punto il lavoro che ci attenderà per la piena realizzazione del diritto all’abitare – spiega Spera –, ad oggi non ancora pienamente garantito. Abbiamo poi discusso di questioni centrali come l’adeguamento del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e la tutela dei minori".

"Incontro estremamente proficuo quello avuto con l’assessore all’ambiente del Comune di Perugia David Grohmann – scrive a sua volta Thomas de Luca, delega all’Ambiente in Regione –. All’ordine del giorno, tra i vari, i temi della tutela del territorio e della gestione del ciclo dei rifiuti. Abbiamo costruito i presupposti per garantire che tra l’amministrazione del capoluogo e la Regione ci sia la necessaria collaborazione".