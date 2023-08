Emergenza abitativa, il Sunia mette i paletti "Chiesto un incontro con il Comune"

TERNI - Il Sunia (Sindacato unitario inquilini e assegnatari) di Terni comunica "che la domanda di Emergenza Abitativa attivata con merito dal Comune di Terni, non si riferisce alle seguenti casistiche: sfratto per morosità, soggetti senza fissa dimora; soggetti o nuclei ospiti presso abitazioni di amici eo parenti". "Riteniamo doveroso – spiega il Sunia – affrontare le casistiche summenzionate, poiché a nostro parere rappresentano cospicua parte dei casi di grave disagio abitativo nel territorio ed a tal fine abbiamo chiesto un incontro al Comune di Terni, finalizzato a individuare e percorrere tutte le opzioni disponibili e utili a fornire risposte a coloro che vivono la condizione di sfratto per morosità incolpevole eo soggetti senza fissa dimora che attendono l’apertura del bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale (case popolari)". Palazzo Spada ha riservato il 20 per cento della disponibilità annuale degli alloggi all’emergenza abitativa di famiglie colpite dalla crisi, per un’assegnazione provvisoria. Le domande di partecipazione all’avviso pubblico possono essere presentate fino al 9 settembre con consegna a mano al protocollo generale del Comune; invio all’indirizzo di posta certificata [email protected] ; invio con raccomandata R.R a Comune di Terni, P. Ridolfi 1, 05100 Terni.