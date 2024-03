Emergency si riorganizza. Raccolta fondi

ORVIETO Riprendono le attività di Emergency con un incontro aperto al pubblico per raccontare le esperienze di chi ha lavorato nei suoi ospedali in Afghanistan; previste anche raccolte fondi. Per il weekend dal 22 al 24 marzo il gruppo Emergency di Orvieto, ricostituito di recente in città grazie all’impegno di alcuni volontari che hanno saputo coinvolgere circa una ventina di studenti e studentesse delle scuole superiori, ha organizzato anche due momenti di raccolta fondi a favore della ong, legati alla campagna nazionale per la vendita delle colombe pasquali. In particolare venerdì 22 marzo, alle 20 a Lo Scalo Community Hub di Orvieto (via dei Sette Martiri, 49), è in programma l’iniziativa “100 Cene per Emergency”, in cui sarà anche illustrata l’organizzazione fondata da Gino Strada, la sua storia e il lavoro che compie da 30 anni per portare cure e diritti a chi ha bisogno. Il costo sarà di 25 euro per gli adulti e 18 per i bambini fino a 12 anni (la quota che verrà devoluta ad Emergency è, rispettivamente, di 10 e 6 euro).

A seguire, ind ci saranno gli interventi di Letizia Luciani e Irene Testarella, infermiere che negli ultimi anni hanno lavorato con Emergency in Afghanistan, che racconteranno la propria esperienza in un Paese segnato da decenni di guerre e dalla povertà. All’incontro parteciperà anche Davide Fabrizi, coordinatore d’area di Emergency in Umbria. Le iniziative del gruppo Emergency di Orvieto proseguiranno poi sabato 23 marzo, dalle 9 al centro commerciale “La Porta di Orvieto” e nell’atrio d’ingresso del Palazzo dei Sette in Corso Cavour, dove i volontari saranno presenti anche domenica 24 marzo e sempre dalle 9 alle 20. Qui sarà possibile acquistare le colombe pasquali. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.emergency.it