Elio Germano e Theo Teardo a San Francesco al Prato

Elio Germano e Teho Teardo (nella foto) sono i grandi protagonisti questa sera alle 21 all’Auditorium San Francesco al Prato con “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini, un testo da loro rivisitato tra musica e parole. Lo spettacolo fa parte della stagione “Sanfra“ promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune e vede protagonisti il celebre attore e l’apprezzato musicista e compositore che hanno liberamente rivisitato il capolavoro di Pier Paolo Pasolini: la storia di tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni che affrontano il mondo tra l’indigenza delle origini in campagna, l’emigrazione, le lotte politiche, fino all’integrazione nella società borghese del boom economico. Pasolini parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia: vista oggi è una specie di rotta balcanica al contrario che attraversa il medesimo confine.

