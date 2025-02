Elio Germano e Teho Teardo a San Francesco al Prato “Il sogno di un cosa“ di Pasolini tra parole e musica

L’Auditorium San Francesco al Prato torna ad aprite le sue porte per uno degli spettacoli più attesi della stagione ’Sanfra’, promossa da Mea Concerti: domenica alle 21 salgono sul palco Elio Germano e Teho Teardo (nella foto) con “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini, in un testo rivisitato tra musica e parole.

Germano, attore tra i più talentuosi e apprezzati del cinema italiano e Teardo, musicista e compositore noto anche per le sue colonne sonore, tornano a incontrarsi in un sodalizio artistico ben consolidato che ha già prodotto spettacoli di grande successo. Qui si cimentano con il primo romanzo di Pier Paolo Pasolini, scritto nel 1949-50 ma pubblicato solo nel 1962, soffermandosi sulle vicende di tre ragazzi friulani alla soglia dei vent’anni che vivono la loro breve giovinezza affrontando il mondo: l’indigenza delle origini in campagna, l’emigrazione, le lotte politiche, fino all’integrazione nella società borghese del boom economico. Pasolini parla con le voci delle persone che dall’Italia del secondo dopoguerra, stremate dalla povertà, sono scappate attraversando illegalmente il confine per andare in Jugoslavia, attratte dal comunismo e con la speranza di trovare un lavoro dignitoso e cibo per tutti.

Vista oggi è una specie di rotta balcanica al contrario che attraversa lo stesso confine che i profughi in fuga percorrono per venire in Italia.

