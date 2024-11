Elio e le Storie Tese aprono “UmbriaCon“ con un grande concerto

Parte col botto “UmbriaCon“, il Festival Comics Arts & Games che si terrà all’Umbriafiere dal 16 al 19 gennaio. Ad aprire la tre giorni di fantasia e divertimento per gli appassionati di fumetto, gioco da tavolo, videogioco, cosplay, cultura nerd e arte saranno infatti Elio e le Storie Tese (nella foto) nell’atteso concerto inaugurale. Una serata davvero esclusiva prevista per giovedì 16 gennaio con “Aspettando UmbriaCon”: nel Padiglione Spettacolo (comprendente anche l’area Food), sarà ospitata la band cult della musica italiana Elio e le Storie Tese per un concerto che sarà un evento unico nel suo genere e tappa straordinaria del gruppo, perché è l’unica in programma nell’inverno. La serata sarà aperta da una cerimonia di inaugurazione, a cui seguirà la conduzione e la masterclass dell’attore Rodolfo Mantovani e uno spettacolo esclusivo di magia a cura di Andrea Paris, il comico, mago, illusionista e mentalista, per poi concludersi in bellezza con l’esibizione di Elio e le Storie Tese. Per i fan più affezionati di Elio, c’è anche una sessione di firmacopie prima dell’esibizione.