Elezioni, le grandi manovre. È già caccia alle alleanze

Si intensifica il dibattito all’interno del mondo politico eugubino che cerca le alleanze e le combinazioni per affrontare le amministrative di giugno. Nelle ultime ore il centrodestra, rappresentato da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, ha aperto un dialogo con le liste civiche. In particolare, c’è stato un primo confronto con il comitato "Gubbio Civica", del quale fanno parte spezzoni dell’attuale maggioranza, definito come "un momento di profondo scambio di idee e visioni sul futuro della città" ed accolto con estrema positività dal centrodestra eugubino che "si dichiara volonteroso e propenso all’ascolto delle diverse prospettive che compongono il panorama politico locale". "Questo incontro – prosegue il documento - segna l’inizio di un confronto continuo e costruttivo dedicato a Gubbio", mantenendo aperte le porte "con l’obiettivo di sviluppare proposte sempre più mirate e concrete".

Anche il Pd sta muovendo i propri passi in avvicinamento alla campagna elettorale vera e propria, cercando di far leva soprattutto su chi si affaccia per le prime volte alla vita politica: i giovani. "Il Pd eugubino vuole riaffermare con forza di essere nel concreto un partito aperto, meno rigido che in passato, capace di lasciarsi permeare dalle novità che emergono al di fuori di esso"; si ricerca sin da subito la novità e la “freschezza” che da sempre caratterizza i giovani. Nel quadro del dibattito che si sta sviluppando pure nell’ambito del centrosinistra, per sabato prossimo alle ore 11, presso la Società Operaia avrà luogo una riunione pubblica per la costituzione di un’associazione” per "alimentare dibattito e confronto all’interno della sinistra". Per ora non si parla di candidature, ritenendo prioritaria la definizione dei programmi.