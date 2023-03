Elezioni, Ferdinando Gemma in corsa per il centrodestra

TREVI – Ferdinando Gemma 48enne, padre di una bella ragazza di nome Rebecca, trevano di nascita, è il candidato sindaco del centrodestra della lista civica "Uniti per Trevi". Laureato in Economia, dal 2003, Gemma lavora in Consip, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Divisione Promozione e Contratti. "La candidatura a sindaco –spiega Gemma – nasce dalla necessità di mettere a disposizione la mia esperienza, la professionalità con l’obiettivo di innovare, efficientare e sviluppare il nostro splendido territorio, mettendo sempre i cittadini al centro del progetto". Gemma sottolinea come si sia in presenza di un cantiere politico per il rilancio della città di Trevi che: "metta al centro efficienza amministrativa del Comune, il rilancio turistico economico e sociale. L’obiettivo prioritario è di riaprire le porte dell’amministrazione alle migliori energie e a chi vuole dare il proprio contributo per rilanciare la città, i cittadini e le imprese". "Con il mio bagaglio – aggiunge – sento di poter dare il mio contributo per Trevi, la mia città e per i miei cittadini coi quali condivido il senso di appartenenza".

C.Lu.