Elettronica e arti multimediali con il ritorno di “Dancity“ a Foligno

Musica, arti multimediali e cultura con la ventesima edizione di “Dancity Winter“, il festival internazionale di cultura e musica elettronica di base in Umbria dal 2006. La versione invernale va in scena oggi e domani con prime italiane, performance audio-video, live & djset e incontri in vari luoghi della città, il Serendipity, Spazio Zut e Spazio Astra con artisti di fama internazionale e giovani talenti, che farano di Foligno il cuore pulsante della musica elettronica contemporanea.

Si comincia oggi con un focus su Steve Goodman aka Kode9 (nella foto), dj produttore e scrittore: alle 17.30 allo Spazio Zut proiezione del film “Astro-Darien” e presentazione del libro “Guerra Sonora”. Dalle 21 in poi il Festival si sposta al Serendipity, con servizio di navetta gratuito di andata e ritorno dal centro città. La Play Room si aprirà con il live di Fabiana Palladino, cantautrice, polistrumentista e produttrice britannica, poi in prima italiana live audiovisual “Escapology” di Kode9, con la sua prospettiva multidisciplinare e d’avanguardia. L’altra sala, la Rec Room apre alle 23 con il sound di DJ Iommi.

La giornata di domani sarà scandita da tre performance live, dalle 21 allo Spazio Zut, con ingresso a capienza limitata. La prima sarà quella audio-visual di Giovanni Iacovella, quindi l’universo ipnotico di Carmen Villain, infine live di Pye Corner Audio, progetto del britannico Martin Jenkins, che in Italia è apparso un’unica volta nel 2014 in apertura al concerto dei Mogwai: il suo live al Dancity Winter Festival promette di essere un viaggio ipnotico attraverso paesaggi sonori cinematografici. Il party di chiusura si svolgerà da mezzanotte allo Spazio Astra con il Dancity DJ Team.

Dancity Festival si conferma è sinonimo di innovazione e valorizzazione del territorio. "Quest’anno puntiamo a creare un dialogo tra passato e futuro – dice il direttore artistico Giampiero Stramaccia – Attraverso le sonorità contemporanee, vogliamo trasformare Foligno in un crocevia culturale, capace di attrarre non solo appassionati di musica elettronica, ma anche chi desidera vivere un’esperienza immersiva e fuori dagli schemi".