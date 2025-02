"Edilizia sicura e sostenibile". L’Ance punta su Expo Casa

È ricco di appuntamenti il programma con cui Ance Umbria, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, sarà a Expo Casa, a Umbriafiere, dall’1 al 9 marzo. Ance che proporrà convegni e tavole rotonde su temi di grande attualità, numerosi ospiti istituzionali, simulatori di macchinari da cantiere con i quali tutti potranno mettere alla prova le proprie abilità. Fra le iniziative lo spettacolo teatrale di grande impatto emotivo, con l’attore Stefano de Majo, per riflettere sul tema della sicurezza.

"Ance Umbria - spiega il presidente Albano Morelli – con questa presenza ed altre iniziative vuole far conoscere all’opinione pubblica l’esatta dimensione del mondo delle costruzioni, molto diverso da come spesso viene percepito nell’immaginario collettivo. Il nostro è infatti un settore fondamentale per la collettività e per il territorio, oltre che per l’economia. Caratterizzato da legalità, una sempre crescente attenzione alla sostenibilità, alla qualità del lavoro e alla sicurezza, adeguata soddisfazione economica per gli addetti. E da continua innovazione tecnologica, grazie all’utilizzo della digitalizzazione e ora dell’intelligenza artificiale. Aspetti che vogliamo comunicare soprattutto ai giovani, di cui il mondo delle costruzioni ha bisogno, offrendo loro importanti opportunità professionali e di realizzazione. E all’opinione pubblica in generale, attraverso questa grande rassegna sull’abitare che è Expo Casa".

Ogni giorno nello stand di Ance Umbria ci saranno incontri con rappresentanti istituzionali e imprenditori del comparto edile.