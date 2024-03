Ecco Tommaso Giunti, lo studente campione

CITTÀ DI CASTELLO – Lo studente Tommaso Giunti, alunno della classe 5B Scientifico del Liceo Plinio il Giovane, è il vincitore della fase regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze, che si è svolta nel Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università di Perugia. Ora per Tommaso arriva la sfida nazionale: sarai lui a rappresentare l’Umbria alla fase nazionale che si svolgerà il 17-18 maggio prossimi all’Università Roma Tre, (lo scorso anno era toccato a un altro alunno del Plinio, Michele Polenzani). La gara ha coinvolto studenti liceali provenienti da tutta la regione, che si sono cimentati in una serie di prove su argomenti impegnativi riguardanti vari aspetti del sistema nervoso: anatomia e fisiologia del cervello, apprendimento, emozioni, dolore, linguaggio, malattie del sistema nervoso. Alla sfida finale (domande dirette) hanno partecipato i quattro migliori classificati nelle due prove precedenti (cruciverba e vero o falso). Oltre a Tommaso Giunti, il Liceo tifernate ha piazzato Aurora de Silvestri (4AS) e Amin Lhadi (5BS) ex aequo al quarto posto. Viva soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico, professor Massimo Fioroni, che ha sottolineato "la capacità degli alunni del Plinio di raggiungere questi risultati, anche in presenza di una serie di disagi derivanti dai lavori alla sede principale di Viale Diaz, a testimonianza del grande lavoro di un corpo docente preparato ed attento". Tommaso è figlio di Federico Giunti, calciatore di serie A nonché allenatore, campione d’Italia col Milan nel 1999. Le Olimpiadi delle Neuroscienze, selezione italiana della International Brain Bee, sono promosse a livello nazionale dalla Società Italiana di Neuroscienze con la finalità di avvicinare i giovani alla conoscenza del cervello umano e di introdurli alle opportunità offerte da questo settore di ricerca.