La Polizia oggi incontra i cittadini

La polizia di Stato di Perugia, nell’ambito della campagna nazionale organizzata dal dipartimento della Pubblica sicurezza- direzione centrale anticrimine in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, ha organizzato, per oggi un evento di prossimità presso l’Aeroporto internazionale dell’Umbria "S. Francesco d’Assisi" ed in piazza della Repubblica a Foligno, dove personale specializzato sarà presente per sensibilizzare e promuovere la conoscenza del fenomeno. L’iniziativa - spiega la questura - è finalizzata ad incentivare una fattiva collaborazione dei soggetti direttamente interessati al fenomeno e a sollecitare tutte le persone alla "cittadinanza attiva e a comportamenti virtuosi", per dare un messaggio di speranza a tutte le famiglie che vivono il dramma della scomparsa di un proprio caro. A partire dalle ore 10.00, il personale della questura sarà impegnato presso lo scalo aeroportuale "San Francesco di Assisi" e in piazza della Repubblica a Foligno per sensibilizzare i turisti presenti e in transito, oltre che l’opinione pubblica, sul tragico fenomeno, al fine di garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato e far sì che non vengano mai interrotte le ricerche. Per l’occasione verrà anche distribuito materiale informativo fornito dalla Direzione centrale anticrimine.