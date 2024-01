Ecco l’ufficio di Prossimità:. Giustizia ’vicina’

TODI - Un ufficio di Prossimità, che amplia la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti ai cittadini con la costituzione di un punto di contatto all’interno del quale si possono ricevere informazioni e compiere operazioni per cui normalmente occorre recarsi presso gli uffici giudiziari.

È quanto ha deliberato la Giunta comunale aderendo al progetto promosso dal Ministero della Giustizia per il tramite della Regione. L’obiettivo è quello di semplificare l’accesso alla tutela dei diritti favorendo l’apertura di punti di facilitazione a partire dai territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e tenendo conto dei disagi geografici dei territori. Nell’ambito dell’ufficio di prossimità sarà possibile, per esempio, ricevere informazioni relativi ai procedimenti giudiziari personalmente, senza il necessario ausilio di un avvocato, inviare e ricevere in via telematica gli atti degli uffici giudiziari, avere notizie e orientamento coordinato tra tutte le componenti interessate dalle reti di tutela.

Il Comune di Todi metterà a disposizione gli spazi e il personale già afferente al settore del Giudice di Pace, mentre spetterà alla Regione, attraverso il finanziamento del PON Governance e sulla base degli indirizzi del Ministero della Giustizia, promuovere la formazione degli operatori, allestire gli sportelli, promuovere e accompagnare operativamente l’avvio del nuovo servizio.

Lo sportello sarà aperto in via sperimentale almeno un giorno alla settimana, ma è intenzione dell’amministrazione valutare a seguire l’estensione del servizio per il raggiungimento del target medio regionale di 120 giorni di apertura all’anno. Susi Felceti