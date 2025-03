Ecco la Tirreno-Adriatico. Rvioluzione al traffico e scuole chiuse in anticipo

Ecco la Tirreno-Adriatico e Foligno si prepara ad accogliere la gara ciclistica al meglio. Un’occasione di visibilità per la città e un impegno per renderla “percorribile“ senza creare disagi a nessuno. E, allora, pioggia di modifiche alla viabilità in occasione della terza tappa, Follonica - Colfiorito di domani.

A Colfiorito in prossimità dell’arrivo, Ex Casermette, via Valle Verde il divieto di sosta e di transito inizierà da oggi dalle 8 e fino alle 21 di domani. In via Plestia, via Loreti area sagra di Colfiorito per consentire l’allestimento e disallestimento delle strutture di arrivo divieto di circolazione dalle 6 alle 19 di domani.

Per quanto Via Clareno, via Romana Vecchia, via della Fornacetta, via Hoffman, viale Ancona (tratto da via Chiascio a rotatoria San Paolo), via Corte di Colle, S.S. 77 tratti comunali, via Macerata, via Adriatica: istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle 6 alle 20 di domani. Divieto di circolazione dalle 13.30 e fino al passaggio della corsa in via Romana Vecchia incrocio via dei Trinci, incrocio di via Maestà Donati.

Divieto di circolazione anche in via degli Anastasi, via Mameli, incrocio via Val d’Aosta dalle 13.30 fino al passaggio della corsa. Divieto di circolazione nello stesso orario dalla Rotatoria San Giovanni Profiamma incrocio via Hoffman; divieto di circolazione anche in via Campagnola con deviazione traffico in via Piave. Stesso provvedimento Rotatoria San Paolo incrocio via Flaminia Sud, via Corta di Colle divieto di circolazione dalle 13.30 fino al passaggio della corsa.

Nella giornata di domani è prevista anche la chiusura anticipata alle 12 per le scuole all’interno della città. Per quanto riguarda, invece, le scuole di Vescia, San Giovanni Profiamma, Casenove, e il plesso di Colfiorito l’uscita anticipata degli alunni è stata fissata alle 12.30. Sono state prese misure per evitare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine metalliche in genere perché la loro introduzione, all’interno delle aree contingentate dedicate all’evento.