Ecco la "squadra" del tecnico. Tra volti nuovi e conferme

Il Perugia ha comunicato la squadra di Formisano. Qualche collaboratore arriva dalla formazione Primavera, poi c’è Matteo Valeri, confermato come preparatore atletico addetto al recupero infortunati, poi ci sono i volti nuovi: il preparatore atletico e quello dei portieri con trascorsi a Benevento, nella Casertana, Aversa Normanna e reduci dall’esperienza all’Albanova, che sarebbero stati indicati dal tecnico biancorosso.

L’allenatore in seconda è Valerio Pignataro, già suo vice alla Primavera, il preparatore atletico è Alfredo Genco, mentre il collaboratore preparatore atletico è Lorenzo Scalzeggi che ha lavorato nella Primavera biancorossa con l’allenatore, il⁠preparatore atletico addetto al recupero infortunati resta Matteo Valeri, mentre il preparatore dei portieri sarà Pietro Parascandalo, collaboratore tecnico invece Michele Gatti.

L’allenatore biancorosso ieri ha optato per una seduta a porte chiuse all’interno del "Curi". Sarà così anche per gli allenamenti di oggi e domani, vigilia del confronto con il Cesena.

Formisano per la partita contro la capolista dovrà fare a meno di pedine importanti: Seghetti è stato fermato per due turni, dopo i fatti di Arezzo. Ancora peggio lo stop di Lisi che sarà costretto a saltare i prossimi due incontri. Fuori gioco pure Vazquez, uscito dal campo per un problema muscolare appena entrato in campo ad Arezzo. Il giocatore dovrà sottoporsi agli accertamenti del caso che quantificheranno l’entità del danno.

C’è attesa per capire quelle che saranno le intenzioni dell’allenatore al debutto, se cambierà sistema di gioco o se aspetterà la pausa natalizia per rivoluzionare il Perugia.