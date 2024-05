Ecco la lista Castiglione . Civica e le sue Frazioni

CASTIGLIONE DEL LAGO - Si è svolta al Club Velico di Castiglione del Lago l’iniziativa di presentazione della lista Castiglione Civica e le sue Frazioni, a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Brancaleoni. "Ringraziamo - spiega il comitato - le tantissime persone intervenute, per la partecipazione attenta e il coinvolgimento in questo incontro essenziale per il concreto avvio della campagna elettorale. I candidati della lista si sono presentati, facendo della loro spontaneità e freschezza, unite alla chiarezza delle idee e alla solidità del percorso formativo e professionale, un punto di forza su cui si fonda la proposta politica innovativa di questo movimento civico". E ancora "Nel nome della lista risiedono la funzione e il destino per cui è nata: la cura minuziosa del territorio, la promozione in senso globale della sicurezza e il dare nuova vita alle nostre frazioni, vessate e dimenticate. Per ciascuno di questi centri produrremo, già nei primi 100 giorni di governo, un progetto, da attuare con la massima celerità, per valorizzare i luoghi e le strutture pubbliche esistenti e per creare spazi godibili dalla popolazione tutto l’anno".