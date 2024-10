Ecco la “Camminata del Perugino“. Lo sport va a braccetto con la natura

È stata presentata alla Rocca di Città della Pieve la seconda edizione della “Camminata del Perugino“ che domenica 20 ottobre partirà dal Duomo di Città della Pieve alle 7.30 e interesserà nel suo tracciato antichi borghi, boschi, oliveti e vigne. Previste quattro soste, ciascuna con un punto di ristoro e con la possibilità di interrompere la camminata e di tornare a Città della Pieve grazie a un comodo servizio navetta. La prima tappa sarà a Paciano dopo 13 chilometri, la seconda a Panicale dopo 19 chilometri, la terza al chilometro 26 al Santuario di Mongiovino e l’ultima a Fontignano, nel Comune di Perugia dopo 40 chilometri: ai partecipanti verrà consegnato un pacco gara con una maglietta omaggio dedicata alla camminata. I camminatori presumibilmente raggiungeranno Paciano all’incirca alle 11, Panicale alle 12.30 circa, il Santuario di Mongiovino fra le 13.30 e le 15, in base alle andature dei singoli partecipanti: infine, i più resistenti, arriveranno a Fontignano fra le 14.30 e le 17.30, con un piacevole “pasta party“ finale. La “Camminata del Perugino“ è organizzata in tandem dal Gruppo Sportivo “Filippide Asd“ e dall’associazione culturale “l’Olivo e la Ginestra“, in collaborazione con l’associazione italiana “Via Romea Germanica“, il Gal Trasimeno Orvietano e le amministrazioni comunali di Città della Pieve, Paciano, Panicale e Perugia con l’Unione dei Comuni del Trasimeno. Louis Montagnoli in rappresentanza de “l’Olivo e la Ginestra“ ha presentato la manifestazione e ha poi dato la parola al sindaco di Città della Pieve Fausto Risini: "Il cinquecentenario del Perugino è stato un evento importante in tutta Italia ma in Umbria in particolare, con la nostra grande mostra pievese che ci ha dato lustro a livello internazionale. L’idea di queste due associazioni di organizzare un itinerario di cammino fra Città della Pieve, dove è nato, e Fontignano, dove è sepolto, è stata veramente geniale – ha detto Risini – e noi abbiamo subito aderito con entusiasmo".

"Ringrazio gli organizzatori – ha dichiarato Luca Dini, sindaco di Paciano – che curano da anni un settore importante come quello dello sport "slow", lo sport legato all’ambiente". Il presidente della Filippide Giovanni Farano ha parlato dei ristori che saranno particolarmente curati e proporzionati al numero di iscritti: lo scorso anno parteciparono circa 150 camminatori. Per iscriversi si può visitare il sito www.icron.it cercando Camminata del Perugino ed il costo di partecipazione da sostenere è di 15 euro.