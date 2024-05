Ecco il Signorelli mai visto. Un capolavoro in digitale

La Deposizione dalla Croce come non l’avete mai vista prima. Questo grazie al progetto di digitalizzazione del capolavoro del Signorelli che il Comune ha realizzato grazie al preziosissimo lavoro di Haltadefinizione, leader nazionale del settore specializzata nell’ acquisizione di immagini complesse come gigapixel, 3D ed in indagini multispettrali su opere d’arte e documenti. Un lavoro che dà modo di indagare dettagli prima inosservabili: "Una modalità di fruire dell’arte che, nel caso del "Signorelli" vince la distanza data dalla collocazione dell’opera nella macchina barocca che la ospita a parete", ha detto Luca Ponzio, amministratore delegato di Haltadefinizione. L’opera, conservata a Santa Croce, al momento non è ora accessibile causa la ristrutturazione della chiesa. Da qui l’idea di restituirla al pubblico in altissima definizione digitale.

Sarà sufficiente inquadrare con uno smartphone il Qr Code posto su appositi pannelli. Orgogliosa l’amministrazione comunale con il sindaco che ha ricordato la mole dei lavori a Santa Croce (mezzo milione di euro grazie al Pnrr); Giovanna Monni, presidente del consiglio comunale, ha detto: "Potremo ora osservare lo struggente effluvio di sangue dai piedi del Cristo martoriato che la Maddalena tenta inutilmente di asciugare, oppure la delicatezza la lacrima che solca il volto di San Giovanni evangelista".

"Abbiamo scelto la digitalizzazione – ha concluso la vicesindaco Annalisa Mierla - per permettere la fruizione dell’opera nonostante la cantierizzazione del museo e l’accesso anche in condizioni limite come possono essere la malattia, la disabilità, la lontananza e il disagio economico".

Pa.Ip.