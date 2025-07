Ecco il Festival dei Tramonti. Suoni e sapori al Trasimeno

Dopo il successo del week-end d’apertura prosegue a gran ritmo la terza edizione del “Festival dei Tramonti“: la kermesse, in scena fino al 6 luglio e unica nel suo genere, è un invito a rallentare e riconnettersi con la bellezza della natura, incantata dal tramonto. Quattro gli appuntamenti di oggi per vivere, ammirare e gustare il Trasimeno. Si comincia a Magione, dalle 18 fino alle 20.30, alla Torre dei Lambardi, con la “Passeggiata Green”, con letture di brani in prosa e poesie sul tramonto e il Trasimeno, con Michele Chierico e Claudio Barbieri. Dalle 19.30 c’è l’Aperitivo magico al tramonto. In contemporanea alla Rocca Medievale di Passignano è di scena “Poesie al tramonto”. Durante la cena gourmet della Fattoria Palombaro a Monte del Lago (dalle 20.30 alle 22.30) - appuntamento fisso della manifestazione – intrattenimento di musica e suoni a cura della Corale Fra Giovanni da Pian di Carpine con Andrean Zarkov al pianoforte e menù, ispirato a Puccini, a base dei prodotti del territorio.

Domani sono in programma otto appuntamenti. Tra questi , alle alla Rocca di Passignano incontro su “Custodire il Creato”, con don Marco Briziarelli e Alessio Lutazi, consigliere Tsa, modera Luca Fiorucci. Al Castello di San Savino, dalle 18.30 musica con il “Progetto Ianua Quartetto D’Archi” e dalle 20.30 balli di gruppo a Zocco Beach di San Feliciano. Informazioni e prenotazioni al 348.3065019.