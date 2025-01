Ecco gli “Sportivi eccellenti“. Premiati atleti, tecnici e società. Grande spazio all’inclusione

Una serata dedicata allo sport, a chi ha ottenuto importanti risultati, ma con la volontà di ribadire i valori dello sport, della sua capacità di promuovere l’ impegno, la dedizione, il sacrificio e la socialità, soprattutto fra i giovani. A teatro Lyrick di Assisi si è tenuto “Sportivi Eccellenti 2024“, promosso dal Comune in collaborazione con il gruppo editoriale Assisi News, per valorizzare lo sport come strumento di aggregazione e coesione sociale: oltre 130 i premi assegnati ad atleti, tecnici e società sportive del territorio. Fra le realtà premiate, la Sir Safety Perugia Volley come “Squadra dell’anno“. Premi “Sportivi top“ anche ad Elena Schiattelli (padel), Luca Broccatelli (natural bodybuilding) e Marco Papa (parapendio). Spazio anche alle società sportive e singoli che hanno fatto dello sport uno strumento di inclusione, con testimonianze dirette di chi ha superato limiti fisici e forme di disabilità proprio attraverso la pratica di attività sportive. Sul palco con loro anche alcuni ragazzi dell’Istituto Serafico di Assisi, che lo scorso maggio hanno partecipato ai Play The Games delle Special Olympics a Pistoia, classificandosi ai primi posti in varie discipline. Ricordati, infine, Emilio Angeletti, Candido Cristofani e Nicola Anastasio, dirigenti sportivi di Assisi, recentemente scomparsi. Intervenuti la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, l’assessore regionale allo sport, Simona Meloni, il vicesindaco di Assisi Valter Stoppini, l’assessore comunale allo sport Veronica Cavallucci, Domenico Ignozza, presidente del Coni Umbria, Fabrizio Paffarini, membro del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Maurizio Baglioni