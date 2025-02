Eccellenze gastronomiche. Riflettori su “Nero Norcia“

“Nero Norcia“ torna ad animare la città di San Benedetto per due weekend, dal 21 al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 2 marzo. Tempi e modi della 61esima edizione dell’evento sono stati illustrati dal sindaco Giuliano Boccanera e dall’assessore Maria Anna Stella, alla presenza di Pietro Bellini, presidente del Gal Valle Umbra e Sibillini, e del giornalista Massimo Boccucci, dell’agenzia di stampa Infopress. "È molto più di una semplice esposizione gastronomica, è una festa dell’identità nursina che rappresenta un ponte tra passato e futuro - dice Boccanera - Attraverso un grande lavoro di squadra, cittadini, enti del territorio, associazioni ed espositori hanno dato vita a un ricco cartellone di eventi che racchiude non solo la gastronomia ma anche la cultura, l’arte e l’ambiente. Cuore pulsante della mostra rimane il tartufo nero pregiato attorno a cui si sviluppa un percorso enogastronomico che include eccellenze locali e regionali italiane, negli oltre 70 stand dislocati tra Corso Sertorio, piazza san Benedetto e Porta Ascolana. L’inaugurazione di Nero Norcia sarà venerdì 21 febbraio alle 16 a Porta Romana, preceduta la mattina alle 11 dalla presentazione al Digipass dell’omonima rivista curata da Giampaolo Stefanelli. Tra le novità c’è ‘TIPIC’, villaggio delle tipicità allestito in Piazza Giuseppe Garibaldi organizzato dal Gal Valle umbra e Sibillini in collaborazione con il Distretto del cibo Valnerina. Tra i momenti più attesi spiccano gli show cooking che vedranno la partecipazione di chef di fama nazionale e internazionale".