Easp ’Baldassini’. Franceschini nuovo presidente

GUALDO TADINO – Stefano Franceschini è il nuovo presidente dell’Easp "Armando Baldassini". Già assessore, è stato nominato al vertice dell’ente di assistenza e servizi alla persona dal sindaco Massimiliano Presciutti: lo affiancheranno la confermata consigliera d’amministrazione Nicoletta Gioielli ed i nuovi membri Giuseppe Ascani, Marta Morbidelli e Diego Santini. Prendono il testimone dal presidente uscente Fabrizio Notari e dagli ormai ex consiglieri Sandro Manca, Elisa Allegrucci e Nicoletta Vitale. Resteranno in carica per i prossimi cinque anni. Presciutti ha ringraziato il presidente Notari ed i membri del cda, "che hanno espletato al meglio il loro mandato in un periodo molto complicato, vista l’emergenza Covid"; ha evidenziato che l’Ente "anche dal punto di vista economico è solido, visto che ha chiuso gli ultimi bilanci in equilibrio, ed anche con un leggero attivo, nonostante i continui aumenti dei costi e delle spese che ha dovuto affrontare"; si è detto certo "che il nuovo presidente Franceschini, insieme ai membri del nuovo cda, che hanno assunto queste cariche a titolo gratuito, saranno in grado di dare continuità a quanto fatto negli ultimi anni. Auguro a lui e ai nuovi consiglieri di raggiungere ottimi risultati per l’Easp, ente molto importante per la nostra comunità". Franceschini ha annunciato l’impegno nel "proseguire sulla strada della continuità, garantendo stabilità e qualità nei servizi offerti, affrontando le sfide future con determinazione. Insieme al direttore amministrativo Carlo Giustiniani e a tutti i colleghi del cda, lavorerò per consolidare questi successi e progettare nuove azioni, per rispondere al meglio ai bisogni delle persone che assistiamo".

A.C.